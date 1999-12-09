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Gelius підтримує ДонорUA
Gelius підтримує ДонорUA
Друзі, хочемо поділитися з вами важливою новиною. Бренд Gelius став партнером donor.ua та відтепер підтримує бонусну програму для донорів по всій Україні.....
Gelius підтримує ДонорUA 20.11.2020
Gelius підтримує ДонорUA 256
Бренд Gelius передав подарунки до благодійної організації "Місто щасливих дітей"
Бренд Gelius передав подарунки до благодійної організації "Місто щасливих дітей"
На цьому тижні ми передали подарунки до Благодійної організації «Місто щасливих дітей» для наших підопічних дітей.....
Бренд Gelius передав подарунки до благодійної організації "Місто щасливих дітей" 29.10.2020
Бренд Gelius передав подарунки до благодійної організації "Місто щасливих дітей" 201
Gelius підтримав конкурс молодих дизайнерів New Fashion Zone
Gelius підтримав конкурс молодих дизайнерів New Fashion Zone
Громадська організація New Fashion Zone цього року вже вшосте провела Фінал Конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone в Києві.....
Gelius підтримав конкурс молодих дизайнерів New Fashion Zone 22.10.2020
Gelius підтримав конкурс молодих дизайнерів New Fashion Zone 233
Бренд Gelius прийняв участь у KURAZH ANNIVERSARY
Бренд Gelius прийняв участь у KURAZH ANNIVERSARY
Кураж відмітив вже 5 років своєї діяльності. У теплі вихідні жовтня, цю важливу подію, за два дні відвідали майже 15 тисяч людей.....
Бренд Gelius прийняв участь у KURAZH ANNIVERSARY 22.10.2020
Бренд Gelius прийняв участь у KURAZH ANNIVERSARY 244
Беспроводные наушники Gelius Air Airdots: Безупречный дуэт современности
Беспроводные наушники Gelius Air Airdots: Безупречный дуэт современности
Беспроводные модели наушников сейчас популярны как никогда. Прежде всего потому, что мобильность и удобство Bluetooth-устройств крайне важный фактор выбора для…..
Беспроводные наушники Gelius Air Airdots: Безупречный дуэт современности 19.09.2020
Беспроводные наушники Gelius Air Airdots: Безупречный дуэт современности 351
Gelius Air Transbox: идеальный звук на 360
Gelius Air Transbox: идеальный звук на 360
Всем истинным меломанам известно, что при помощи современной переносной колонки, а иногда и нескольких, можно обеспечить себя качественным звуком, независимо…..
Gelius Air Transbox: идеальный звук на 360 20.09.2020
Gelius Air Transbox: идеальный звук на 360 209
Чище не бывает: Бутылка для воды с функцией стерилизатора
Чище не бывает: Бутылка для воды с функцией стерилизатора
Кому и зачем нужна умная бутылка? В условиях настоящего времени на этот вопрос ответить будет совершенно не сложно – всем…..
Чище не бывает: Бутылка для воды с функцией стерилизатора 20.09.2020
Чище не бывает: Бутылка для воды с функцией стерилизатора 263
Наушники Krazi Diablo – автономные, удобные, яркие
Наушники Krazi Diablo – автономные, удобные, яркие
Сейчас уже едва ли не каждый, уже приобрел себе полностью беспроводные TWS наушники, или же, как минимум, задумывался о возможной…..
Наушники Krazi Diablo – автономные, удобные, яркие 20.09.2020
Наушники Krazi Diablo – автономные, удобные, яркие 202