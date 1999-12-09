Gelius - гаджеты и мобильные аксессуары
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Gelius підтримує ДонорUAДрузі, хочемо поділитися з вами важливою новиною. Бренд Gelius став партнером donor.ua та відтепер підтримує бонусну програму для донорів по всій Україні.....
20.11.2020
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Бренд Gelius передав подарунки до благодійної організації "Місто щасливих дітей"На цьому тижні ми передали подарунки до Благодійної організації «Місто щасливих дітей» для наших підопічних дітей.....
29.10.2020
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Gelius підтримав конкурс молодих дизайнерів New Fashion ZoneГромадська організація New Fashion Zone цього року вже вшосте провела Фінал Конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone в Києві.....
22.10.2020
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Бренд Gelius прийняв участь у KURAZH ANNIVERSARYКураж відмітив вже 5 років своєї діяльності. У теплі вихідні жовтня, цю важливу подію, за два дні відвідали майже 15 тисяч людей.....
22.10.2020
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Беспроводные наушники Gelius Air Airdots: Безупречный дуэт современностиБеспроводные модели наушников сейчас популярны как никогда. Прежде всего потому, что мобильность и удобство Bluetooth-устройств крайне важный фактор выбора для…..
19.09.2020
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Gelius Air Transbox: идеальный звук на 360Всем истинным меломанам известно, что при помощи современной переносной колонки, а иногда и нескольких, можно обеспечить себя качественным звуком, независимо…..
20.09.2020
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Чище не бывает: Бутылка для воды с функцией стерилизатораКому и зачем нужна умная бутылка? В условиях настоящего времени на этот вопрос ответить будет совершенно не сложно – всем…..
20.09.2020
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Наушники Krazi Diablo – автономные, удобные, яркиеСейчас уже едва ли не каждый, уже приобрел себе полностью беспроводные TWS наушники, или же, как минимум, задумывался о возможной…..
20.09.2020
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